筆下風雲：舊有模式已到瓶頸

香港經濟是真的差了，還是外界沉醉和誇大一些日常生活變化，從近期公布的種種數據，或可得到答案。3月零售業總銷貨值312億元，按年下跌7%，市場原本預期上升0.9%，結果事與願違，同時終止連續15個月的升勢。首季合計，零售業總銷貨值下跌1.3%，表現為兩年來最差。

港府認為數字比去年同期下跌，原因是旅客消費比較基數高，以及受復活節假期影響。其實，復活節跟清明長假期橫跨3至4月，3月零售業總銷貨值已見大跌，4月恐怕更不樂觀。政府發言人又指望內地旅客打救，認為旅遊業進一步恢復，住戶收入亦有所增加，應會繼續支持零售業，港府致力推動盛事經濟和提振氣氛亦會有幫助。

港府搞的盛事究竟有甚麼成績，都不想再花筆墨書寫，只說內地旅客是否仍是打救經濟的萬靈丹，從五一這幾天假期，香港旺丁不旺財，已令人心中有數。內地旅客講明不會爆買，而是要來感受香港的殖民地歷史和文化，也是以品嘗街頭小食為主。大部分人不過夜，有的選擇住在深圳酒店，意味他們在港花費不多。港府一味抱着舊有思維，認為內地旅客足以令零售市道由疲轉興，肯定是一廂情願。

毫無疑問，香港需要有新的產業推動經濟轉型。問題是，新的產業躲在雲深不知處，港府也是沒有頭緒和板斧，只懂空喊幾句推動創新科技的口號。論創科，香港不及深圳；論飲食購物性價比，一樣輸給深圳。鬥平冇得鬥，鬥服務又比你優勝，怎麼辦？汰弱留強，適者生存。既然旅客來港不是為了買名牌，而是想深度了解歷史文化，港府便好應該在這方面鑽研。英國殖民地歷史香港獨有，國際化亦有一定優勢，如何利用和發揚光大，值得執政者細想。