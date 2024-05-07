龍吟虎嘯：是否開戰全看美國

美國對中國的發展、崛起、走強，可用八個字概括：怕得要死，恨得要命。美國一切對華打壓、圍堵都是因為上述八個字。然而，美國使出渾身解數，都無法阻擋中國的發展、崛起、走強乃至最終超越美國。

美國愈是辦法失效，愈是焦慮。最讓美國焦慮和無奈的是，中國不但擁有核武，而且擁有各類武器的強大軍力，令美國打倒中國的「最後手段」失效。沒有了這個「最後手段」或不敢使用這個手段，美國的妄想就徹底沒戲。不過，美國並不甘心，不會就這麼放棄和中國「大國博弈」。

經過特朗普、拜登政府這些年的錯判和「盲目樂觀」，以為對華打壓很快能贏、連連碰壁的教訓，美國把對華博弈轉變成持久戰。11月大選後，無論特朗普或拜登、無論共和黨或民主黨誰贏，對華之戰都會變本加厲。美國認為，這些年使出的對華打壓、遏止、制裁、脫鈎斷鏈、封鎖禁運、去風險等會逐漸起作用，會對中國造成愈來愈大的壓力；美國自認為還有「工具」沒有使用，各類狠招會陸續使出。

與此同時，美國還把希望寄託在中國「內部發生改變」上，指望中國頂不住外部壓力、內部矛盾尖銳，會出現所謂「路線糾偏」，發生「和平演變」、「蘇聯解體」的變動。美國的政治精英們，從來沒有放棄既定戰略，他們深信「美國的普世價值」最終能打敗一切「異己」和「非西方體制」。因此，中美博弈用毛澤東主席的話說，就是「長期的複雜的有時甚至是很激烈的」。

毫無疑問，在這場「長期的複雜的有時甚至是很激烈的鬥爭」中，兩國都不想發生戰爭。事實上，只要美國不發瘋、為霸權主義不惜一切，中美根本沒有開戰的理由和必要，因此，中美是否開戰全在美國。當然，中國是絕不容許美國或利用代理人或自己跳出來，在軍事上挑戰、損害中國主權、領土完整和安全的。

這條紅線也是戰爭紅線，美國敢踩，就會捱揍！