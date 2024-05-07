港大護理系迎新營非禮案 男生脫罪

【本報訊】一名香港大學男生被指在護理系學生會迎新營中，涉嫌兩度觸碰一名女新生，因而被控一項非禮及一項普通襲擊罪，他不認罪，經審訊後，案件昨於粉嶺裁判法院裁決。裁判官指，未能肯定非禮女事主的就是被告，也未能肯定被告的另一行為屬普通襲擊，因此裁定被告兩罪均不成立，獲判脫罪。

涉案20歲被告鄧皓然，報稱是學生。他被控於2023年8月20日，在元朗大棠山道保良局賽馬會大棠度假村活動室非禮女子X，另被控於8月21日，在同地宿舍客廳襲擊女子X。承認事實指，香港大學護理學會於2023年8月20日至22日舉辦迎新營。

女事主X在審訊期間於屏風後作供指，8月20日在迎新營內玩「火車捐山窿」時，感到有人從後伸手到她兩邊腋下，向下掃至臀部附近位置，手指觸摸到她胸部。X當時以為是相熟朋友「玩吓」，後來才知被人非禮。X又指，被告翌日談及與性相關話題時，借她的手臂示範如何挑逗女子。

證據不足以辨認出犯案 就「火車捐山窿」事件，裁判官昨裁決時指，事發短短數秒，而事主友人靠背影來辨認疑人身份，而事主友人所描述的疑犯特徵不太特別，認為無法肯定是被告犯案。就另一次事件，裁判官指，事主並沒拒絕借出手臂示範，亦沒有面露不悅，認為控方未能在毫無合理疑點下，證明行為構成普通襲擊。案件編號：FLCC 1451/2023