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6煞闖荃灣兩雀館掃場
荃灣二陂坊兩間麻雀館遭破壞。
【本報訊】昨日凌晨零時許，至少6名手持刀及伸縮棍的惡煞，衝入荃灣二陂坊兩間麻雀館內破壞，砸毀玻璃大門及枱櫈。現場一片狼藉，玻璃碎片散滿一地，電視機螢幕遺下一條呎餘長的刀痕，群煞得逞後逃去無蹤。執法人員接報到場，經初步調查，案件列「刑事毀壞」處理，現正追緝群煞下落。
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