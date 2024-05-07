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凱樂苑家貓飛墮簷篷亡
家貓飛墮至大廈簷篷。（蘇偉明攝）
【本報訊】昨晨11時許，長沙灣凱樂苑凱莎閣樓上一單位，一隻長約一呎的家貓疑不慎跌出窗外，墮至大廈簷篷位置，保安員獲悉後報案求助。據了解，該隻家貓當場死亡，人員其後登樓尋找貓主助查，意外原因有待確定。
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