與妹4度無套交歡 亂倫兄重囚6年半

首次案發時 事主僅14歲 現年30歲男子涉嫌在多年前，4次在小西灣家中，跟年輕10年的未成年胞妹性交，期間無用安全套；之後兩人因爭執，始再沒交歡。涉案男子早前承認4項亂倫罪，昨在高等法院被重判入獄6年半。法官指，女事主事後出現幻覺幻聽及抑鬱等症狀，批評被告行為違反基本倫常道德，認為判罰須具阻嚇性。

30歲匿名男被告，以英文字母「T.T.C.」作代號，報稱侍應。他昨日在高等法院承認於2017至2019年12月期間，在小西灣某單位，4度與16歲以下的女童X性交，而被告知道X是他的妹妹。

官拒接納感情要好抗辯 法官昨引述女事主Ｘ的報告指，案發後出現幻覺幻聽、抑鬱症狀被害妄想症狀等，亦罹患創傷後壓力症候群，活於恐懼中，無法正常上課。Ｘ向社工揭發案件後，更遭她的母親責怪，要求撤銷口供。法官拒絕接納辯方說法，指被告因兄妹感情要好才犯案，決定以6年半監禁為每項控罪的量刑起點，計及被告認罪及量刑整體性，最終判被告入獄6年半。

同意案情指，被告與母親和Ｘ同住小西灣一單位。案發於2017年至2019年某天，當時年約24歲的被告與14歲的胞妹單獨在家中，兩人靠近在梳化看電影，期間被告聲稱自己有性慾及性器官有反應，為佔便宜，主動靠近擁抱Ｘ，以陽具接觸Ｘ的陰道，之後兩人性交約10至30分鐘，期間沒有使用安全套，被告亦無射精。事後兩人各自返回床上。

案情續指，2019年11至12月，被告與女友分手後，再3度與Ｘ交歡，過程中亦沒有使用安全套，Ｘ也曾為被告手淫。之後，兩人起爭執，從此再沒進行性行為。被告在2021年12月20日晚上被捕，警誡下指「阿sir，我係有同佢發生過性行為」。案件編號：HCCC 214/2023