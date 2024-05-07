前保險經紀電梯自焚不遂

【本報訊】昨午約2時，一名男子乘搭中環遮打道10號太子大廈一部電梯期間，突然取出懷疑易燃液體，將之淋向自身並揚言自焚，嚇得電梯內的其他人士退避三舍，大廈保安員收到通知後，連忙封鎖涉事電梯及報案求助。

執法人員及消防員聞訊到場，同時召來談判專家協助游說事主，而事主躺臥在升降機內，一直表現激動，曾經將懷疑易燃液體潑向地面，並打算點燃打火機，幸好在場人員及時衝前制止，成功將他制服。

經初步調查後，人員在現場檢獲兩個盛載易燃物體的容器和3個打火機，隨即以涉嫌「企圖縱火」拘捕該名姓李（71歲）男子，他其後由救護車送院檢查；另有一名人員在制服涉案男子時腳部受傷，亦須送院治理。

疑多年前200萬佣金被走數 據了解，李報稱無業，他在2005年至2009年間於一間保險公司擔任經紀，期間與客人簽訂基金計劃，涉及約200萬元佣金，惟因客人不滿李的服務態度，此後拒絕繳交佣金。昨日下午約1時45分，李到太子大廈一律師行商討佣金問題，當他乘搭升降機離開時，突然從其攜帶的行李箱取出白電油淋身，繼而釀成今次風波。