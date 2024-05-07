的哥公園瞓一晚 失金鏈玉墜值8萬

賭檔遇女子搭訕 被問首飾「堅定流」 昨凌晨一名七旬夜更的哥在油麻地「大檔」賭錢後，因「太攰」在公園睡覺。不過，他睡醒後驚覺擺放在褲袋的一條價值約8萬元金頸鏈連玉墜不翼而飛，幸好近4萬元現金及另一條金手鏈不失，無奈報案求助。的哥透露賭錢期間，有一名女子向他搭訕兼詢問金頸鏈「堅定流」，睡覺時亦感覺有人扯其褲袋。人員正調查案件是否與該女子有關，案件列作盜竊處理。

昨日早上9時許，姓梁（72歲）的士司機報案，聲稱他在油麻地砵蘭街60號砵蘭街休憩花園內睡覺，詎料一覺醒來後，發現身上一條價值約6萬元金頸鏈連同約兩萬元的玉吊墜不知所終，懷疑遭賊人偷走。執法人員到場經初步調查後，將案列「盜竊」處理，暫未有人被捕。

梁翁表示，他為夜更的士司機，昨日凌晨2時許收工後，便到砵蘭街附近一個賭檔賭錢。期間，一名女子見其頸上戴有一條粗金鏈，曾詢問他「條鏈好重喎，堅定流㗎」，更不斷撩他「開房」。梁當時專注賭錢，因此沒有理會對方，最後他贏了7,000多元才離開賭檔。梁續稱，他居於葵涌區，原本打算回家休息，但因「太攰」便到附近租酒店「宿一宵」，可惜酒店客滿無房。他便走到酒店對面的砵蘭街休憩花園，脫下一雙鞋放在腿上，以袋作枕兼戴眼罩，躺在公園長枱上呼呼大睡。

稱睡時感覺遭人扯褲袋 梁又謂，為安全計他已將頸鏈及手鏈除下，放入褲袋內才安心入睡。未料，睡到凌晨5時左右，他感覺有人扯了一下其褲袋後，便立刻摸一下褲袋，發現金頸鏈連玉墜已不翼而飛，幸好金手鏈和近4萬元現金仍在。他發現失去金頸鏈後，曾經返回葵涌寓所查看，但一直找不到，懷疑賊人趁他睡覺時從其褲袋偷走金鏈，最後返回公園於早上9時報案求助。