研低成本空氣淨化機 嶺大獲獎

【本報訊】由嶺南大學「嶺大創業行動」團隊所研發及設計的PureAura袖珍空氣淨化機，近日榮獲有「設計界奧斯卡」之稱的iF設計獎2024年度「建築科技產品」金獎，是自獎項於1954年成立至今，全球僅8所獲得金獎的大學之一，亦是唯一一所獲得金獎的香港院校。評選委員會讚揚PureAura是人道主義技術設計的典範，巧妙地實現以低成本製造空氣淨化機，幫助香港低收入家庭改善密閉空間的居住環境。

可摺疊機身 裝拆快捷 PureAura專為劏房及細小空間設計，可隨意擺放在狹窄空間的任何角落，特有的可掛牆設計更適合細小雜亂的房間，全新的可摺疊機身設計讓用戶可以快捷裝拆。經實境測試，證實可減少室內微細懸浮粒子濃度達80%至低於5微克╱立方米，長時間使用有望符合世界衞生組織2021年《全球空氣質量指南》的建議目標水平。

「嶺大創業行動」去年初已聯同深水埗民政事務處及深水埗居民聯會組織義工隊，免費送出1,000部初代版的空氣淨化機予分間樓宇單位家庭，而生產成本每套連過濾網捐贈價約150元，而額外訂購過濾網約30元。負責該項目的嶺大創業行動總監高永賢指袖珍空氣淨化機可達到低成本、高效能、易維護的特點，期望可改善香港劏房家庭的衞生條件和健康狀況。