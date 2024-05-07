上海簽發首張赴港澳人才簽注

【本報綜合報道】國家移民管理局日前推出多項措施，包括將赴港澳人才簽注政策，由粵港澳大灣區內地城市擴大至北京和上海等。上海昨簽發大灣區外首張赴港澳人才簽注，在一至5年內多次有效，每次停留不超過30天。

加急辦理 博士半小時內獲批 上海仲裁委員會常務副主任范銘超博士，昨天早上9時到上海市公安局出入境管理局接待大廳，申請赴港澳人才簽注。由於他當天急需赴港參加第26屆國際商事仲裁理事會雙年會，出入境窗口民警同步為其辦理加急手續。不到半小時，他拿到一年多次有效的赴港澳人才簽注。

上海昨另有科創企業組織10多名專業技術人才，「組團」申辦赴港澳人才簽注。上海市公安局出入境管理局中國公民出國（境）證件管理處處長沈強指，新政策將促進滬港澳產學研深度融合，他們主動和市人才主管部門及相關委辦局對接聯絡，建立「直通車」和「白名單」機制。同日起，內地居民申辦赴港澳商務簽注，也可在全國任何公安機關出入境管理窗口提交申請。