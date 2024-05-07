精簡土地發展 桃源洞公營屋無份

【本報訊】公營房屋嚴重短缺，基層市民「上樓難」。政府計劃分別在大埔桃源洞、東區阿公岩村及柴灣近柴灣游泳池興建公營房屋，立法會房屋事務委員會昨討論有關項目時，有議員關注精簡土地發展程序後有否縮減項目時間。

當局僅稱會壓縮程序 大埔桃源洞公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程預期完工日期為2032/33年度，單位數目約2,300個。議員簡慧敏問及精簡土地發展程序有否縮減項目所需時間。土木工程拓展署土木工程處副處長梁池歡指土地平整工程跟隨舊有機制，因此未能受惠精簡土地發展程序，但保證會壓縮程序，而土地平整和道路改善工程也會一同進行，他指項目價格基於最近的合約參考，相信最終會相近。

另外，政府文件顯示，阿公岩村的工程費用約為為6.311億元，預計單位數目約1,500個。近柴灣游泳池的工程費用約為7.444億元，預計單位數目約2,700個。

議員洪雯指現時公屋和資助出售房屋比例為7比3，資源嚴重向公屋傾斜，她又指項目工程費用不便宜，阿公岩平均每個單位42萬元，因此在房委會財政緊張的情況下，建議增加資助出售服務比例，有助減輕財政負擔。

針對項目年期，土木工程拓展署南拓展處副處長陳炳華表示，預計兩個項目均在2025年初開工，由於阿公岩第一期沒有牽涉任何私人土地，獲得撥款後會在明年年初動工，而斜坡本身高度較高，第二期在2026年尾才會收到土地，而需要遷拆的建構物也較多，認為3年多的動工時間是「合理估算」，近柴灣泳池的項目方面，他指工程牽涉27萬立方米泥石量要處理，附近也有學校需要遷就時間，因此限制運作時間。