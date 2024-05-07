近半受訪打工仔 無信心加人工

【本報訊】香港勞動市場不明朗，有政黨對就業前景信心進行問卷調查，結果顯示雖然有57.7%對目前薪酬感到滿意，但近半受訪者均對未來一年工資及福利上漲的信心程度以及能夠尋找更好待遇工作信心程度較低，更有近76%的受訪者持續半年以上失業。有議員建議政府應優化「在職家庭津貼計劃」、放寬僱員再培訓局課程學員學歷要求、制訂短缺人才清單及薪酬津貼等。

問卷於2024年4月5至11日進行，共訪問810人。調查結果顯示，對薪酬福利滿意度屬滿意的有57.7%，不滿意的則有28.4%；但對未來一年工資及福利上漲的信心程度方面，有45.8%屬無信心，僅36.7%有信心；未來一年能夠尋找更好的待遇工作信心程度方面，有46.7%的受訪者無信心，29.8%有信心。

44.9%失業逾一年 關於失業人士失業持續期，與去年6至7月進行的調查數據比較，失業長於半年的有上升趨勢，失業半年至一年的人士有30.9%、一年以上更達44.9%。而有約41%有信心在半年內能夠成功找到工作，約35%沒有信心。另外，有86.4%的退休或家庭主婦表示無打算在未來一年返回職場。

針對失業持續期長的問題，議員顏汶羽指根據政府統計處4月18日發表的最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率由2023年12月至2024年2月的2.9%上升至2024年1月至3月的3.0%。

就業不足率亦由1.0%上升至1.1%，在幾乎全民就業的情況下，仍然有如此多失業人士需要半年到一年才能找到工作，他指可能由於他們的職業技能和現今市場上的需求存在偏差，因此需要僱員再培訓局助他們培養技能，又指失業一年以上的人士可能放棄尋找工作而依賴綜援。