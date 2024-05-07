挪用公款案 梁鳳儀2.35億資產遭凍結

【本報訊】證券及期貨事務監察委員會2020年入稟高院，控告上市公司勤+緣媒體服務有限公司（現稱星美文化旅遊集團控股有限公司）梁鳳儀及其丈夫黃宜弘等人，指他們在擔任公司管理層期間，涉嫌利用不正常交易，從上市公司挪用逾7,000萬元到私人戶口之內。證監會要求法庭頒令要他們賠償公司損失，並禁止他們出任公司董事。證監會早前亦申請臨時禁制令，凍結梁鳳儀總值達2.35億元資產。高院法官昨頒下判詞，批准證監會申請。

案中被告人包括梁鳳儀、黃宜弘、涉案時名為勤+緣媒體服務有限公司的星美文化旅遊集團控股有限公司，以及曾於該公司出任執行董事的蔣開方。就這宗民事訴訟，梁鳳儀及黃宜弘曾發表聲明，稱完全不同意相關指控，黃宜弘於2021年6月離世。

據高院暫委法官黃若鋒所頒下的判詞指，2023年9月19日，證監會針對梁鳳儀申請資產凍結令。另外，2024年1月29日，梁鳳儀申請延期聆訊，理由包括需盤問與案有關的女子招慧覆。

就着梁鳳儀的申請，法官指，證監會所依賴的許多因素，要不並無爭議，要不以客觀證據為基礎，並不取決於招的誠信。綜觀所有因素，法庭拒絕上述延後申請。

官准月批15萬作開支 至於證監會的申請，法庭認為，證監會在本案中具充分可爭辯理據，而且有資產耗盡的實際風險，因此批准證監會申請，凍結梁鳳儀總值達2.35億元資產，但就批准每月15萬元予她作為日常生活開支；及每月不超過25萬元，作為法律諮詢費用。案件編號：HCMP 1917/2019