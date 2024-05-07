海怡半島右思維幼園 8月起停辦

【本報訊】再有幼稚園因收生人數銳減及虧蝕等問題而停辦。位於鴨脷洲海怡半島的右思維國際幼兒園暨幼稚園將結束營運，校方上周四（2日）向家長發信，指決定本學年7月底停辦，學校網頁的「入學申請」已無法點擊。

右思維國際幼兒園暨幼稚園前身為占美幼稚園，於1980年創立，及後於2005年改名為右思維國際幼兒園暨幼稚園。學校沒有參與幼稚園計劃，即沒有獲政府資助，全年學費劃一91,630元。而截至2022年9月，其總學生人數為99人，校長連教職員則共有22人。

付兩萬建校費 家長料難取回 有家長指早已有聽說校方的財政不好，而校方早前更要求學生在入學前須支付一筆過約兩萬元的建校費，預計難以取回。另外有家長指校方早前還在收生及收取抵押金，預計亦無法取回。

教育局表示，接獲有關幼稚園通知，將於2024年8月1日起停辦，已發信責成校方須妥善處理與其停辦有關的事宜，包括處理新生註冊費等家長已繳交的款項，並按協議盡快向有關家長退還幼稚園資本費和積極與家長商討合理及雙方滿意的解決方案。當局續指由2023年9月截至2024年4月，共有14所幼稚園在2023/24學年內或結束時停辦，當中包括一所與其他學校合併。同時有6所新幼稚園註冊，另有4所幼稚園正申請學校註冊。