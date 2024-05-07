部門屢洩私隱 議員促官員問責

【本報訊】政府部門近期接二連三爆出電腦系統洩露市民私隱事故，公司註冊處「電子服務網站」的電子查冊系統早前洩露11萬人私隱。立法會資訊科技及廣播事務委員會主席葛珮帆昨批評政府部門接連發生相關事件不能接受，認為問題涉及人為疏忽及管理問題，重申目前問題不是因為指引意識不足，而是各部門的負責人對指引的意識，要求引入懲處機制，涉及相關事故的部門首長要問責。

公司註冊處早前洩露資料事件影響約11萬人，其中涉及姓名、完整護照號碼、完整身份證號碼、通常住址、電話號碼及電郵等個人資料。有受影響當事人近日收到通知信件，建議當事人考慮更改網上帳戶密碼及啟用多重認證，並留意個人電郵有沒有異常登入的情況。

疑涉人為疏忽管理不當 葛珮帆昨指外洩的資料一旦被公開惡意利用，後果可以很嚴重，認為政府必須嚴肅調查，同時根據合約追究承辦商責任。她又指近年發生多宗洩露資料事件，當中包括選管會、數碼港、消委會、機電處及公司註冊處，事件「一單嚴重過一單」，反映政府與公營機構管理人員對保護市民個人資料意識不足，引起大眾擔心，經分析數宗個案後，認為與人為疏忽及管理問題有關。

她續稱，雖然政府資訊科技辦公室需要為政府部門網絡保安、發出指引等負責，要求資科辦每日去管各部門情況，及在權責上亦不可行，促每一個政府部門首長要自己負責，公務員事務局應責成部門首長做好網絡安全，若有人為疏忽要有人問責或接受紀律處分，同時要根據合約追究承辦商責任。

另外，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑則認為公司註冊處外洩個人資料事件絕對是系統設計問題，屬不應犯的錯誤，在系統推出前便應發現。當局要吸取經驗，由資科辦作出檢視，不同部門自身有資訊科技部，日後成立數字政策辦公室，便不應各自為政，以免不斷重複犯錯。