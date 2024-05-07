消防系統資料外洩風險 涉5480人

【本報訊】繼公司註冊處「電子服務網站」內的電子查冊系統出事，消防處昨日公布，上周五（3日）發現該處其中一個電腦系統內的部分個人資料有潛在外洩風險，但未有證據顯示相關資料被公開，事件涉及約480名市民的個人資料及5,000名該處屬員資料。

外判商涉擅改讀取權限 經初步調查後，消防處相信事件在外判承辦商處理資料轉移時發生，過程中有人擅自更改有關資料的讀取權限，而構成潛在外洩風險。事件涉及市民的個人資料，他們在去年9月2日超強颱風蘇拉吹襲期間，曾報案指有樹木倒塌事故，這些資料包括其姓氏及電話號碼。另外，事件亦涉及約5,000名該處屬員資料，包括姓名、電話號碼、職級與編號，及駐守崗位，當中亦涉及約960名屬員的不完整身份證號碼。

消防處立即聯絡處理該系統的外判承辦商，要求即時停止系統運作及承辦商的所有合約工作，並已撤回其系統登入權限。該處與承辦商正全面檢視事件及進一步加強保護措施。消防處已即時報案，及向保安局、私隱專員公署及政府資訊科技總監辦公室報告。