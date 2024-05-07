陳梓華說謊受良心責難 終坦白與黎關係

《蘋果》高層周達權 料今出庭頂證 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告、法律助理陳梓華續以從犯證人身份出庭作供。陳坦承曾向執法人員講假話，之後因不想再受良心責難，故決定把事實和盤托出。另外陳說，黎智英自2019年區選後不再反對「攬炒」；而在《港區國安法》實施後，黎仍繼續呼籲制裁，謂要堅持下去。陳梓華今日會完成作供，另一名《蘋果》高層周達權，料將出庭頂證黎智英。

審訊昨踏入第70日，控方由律政司副刑事檢控專員周天行負責覆問。陳梓華早前供稱，2020年10月因涉嫌協助罪犯被捕，之後與執法部門會面期間，心存僥倖講假話，以求跟黎智英等人撇清關係。陳昨接受控方覆問時進一步解釋說，之所以欲撇清與黎的關係，是因為當時「重光團隊」仍繼續推動制裁，黎智英助手Mark Simon及劉祖廸等有份參與，而他本身也是「美國線」一員，他知道大家都犯了國安法。事實上，李宇軒當時已被捕，陳相信執法部門很大機會已查到他跟黎等人的關係。

陳梓華續指，2021年3月底左右，他主動向執法部門提出做控方證人。根據同年4月的錄影會面謄本顯示，陳當時說，希望如實交代案情，及講清楚跟黎智英、Mark Simon的關係。陳昨強調，他之後沒有作出過不實陳述，這是因為他想將事實說出，以免再受自己良心的責難。

另外，針對早前陳梓華的供詞談及，黎智英說過，無論是宣揚港獨，或希望保持一國兩制，總之要百花齊放，又謂香港本土要保持熱度。陳昨日指，「保持熱度」是指抗爭的熱度，即整體上反政府，繼續5大訴求。黎智英認為，勇武派是其中一個令抗爭保持熱度的原因。

陳梓華續謂，自從2019年區選後，黎智英及Mark Simon對「攬炒」取態有所改變，他們不再批評或反對「攬炒」，尤其是國際線上，並認為「攬炒派」可以團結。黎智英想組織橫跨「和理非」和勇武派的大台。

國安法生效 黎續呼籲制裁 陳梓華又指，黎智英在2021年4月說過，要繼續國際游說，謂要「畀啲耐性」接觸「枱底人」，黎吩咐他將訊息告知「重光團隊」等人。到2021年6月，黎智英形容國安法「雷聲大雨點小」，黎之後繼續「以身作則」，邀請名人訪談及在社交媒體發表意見，呼籲制裁，以陳所知，國安法後黎智英沒有停止該些作為，並說要繼續堅持下去。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

陳梓華預計於今日作供完畢。 陳梓華證供重點表