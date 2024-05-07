醫健：成視在人：VR培訓中低收入地區眼科醫護

奧比斯與英國醫學教育平台FundamentalVR上月聯手在美國白內障和屈光手術協會（ASCRS）推出全新的VR虛擬實境培訓計劃，專門為中低收入地區的眼科醫護而設，提供相關手術模擬培訓藉此增強醫療技術。奧比斯深信，VR虛擬實境培訓較傳統培訓便利及經濟，將可為全球白內障手術培訓及教育工作邁進一大步。

有關的培訓計劃結合虛擬實境、觸覺回饋、雲端評估數據等技術，為資源有限地區的醫護提供高度真實的手術模擬過程，透過反覆練習每個步驟，以鞏固白內障手術的基本技術及知識。奧比斯臨床服務與技術副總裁Hunter Cherwek表示：「現時多數的模擬訓練工具都很昂貴，且不易運輸或採購，難為低收入地區眼科醫護進行培訓，虛擬實境培訓計劃將可打破地域界限。」

目前，有關培訓計劃已於奧比斯救盲地區包括孟加拉、中國、蒙古、埃塞俄比亞及印度的合作醫院使用，奧比斯目前正與孟加拉政府合作，將相關手術模擬納入國家眼科培訓課程。我們未來目標是利用VR技術擴展至治療青光眼、斜視等眼疾領域，進一步擴大世界各地獲得眼科護理的機會。

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