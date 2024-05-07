機械臂施脊椎手術 病人翌日出院

【本報訊】隨着年齡增長，脊椎及關節容易出現退化、毛病，而醫療科技進步，透過機械臂系統的協助，醫生能更精準進行相關手術，令病人更快康復。有本地醫院引入全港首部可應用於全脊椎的機械臂手術系統，可縮短手術時間，並將患者術後痛楚減至最低，有病人術後數小時已能下床、翌日已能出院、3至4周後已大致康復。院方指新儀器令患者傷口切口及出血量更小，將手術成效發揮至最大。

司徒拔道港安醫院脊椎微創手術中心醫務主管、神經外科顧問醫生梁顯信指出，隨着年齡增長、日常姿勢不當的情況下，容易會導致椎間盤突出、退化、狹窄或脊柱側彎的問題，引致神經痛、四肢無力等情況，嚴重者更需要接受椎間融合術或矯型治療。他表示，今次院方引入的機械臂手術系統，可於微創手術期間同步應用導航系統，藉着人工智能及實時導航，精準植入最貼合患者病情所需的螺絲，傷口切口亦更小、更精準，並減省部分人手程序，進一步縮短患者手術及康復時間。

現年40多歲的Oliver Kadhim，兩年前已開始受腳痛、麻、痹所困，經檢查確定患上椎間盤塌陷，並壓到神經線。他曾接受針灸治療及硬膜外藥物注射，但病情仍無改善，最終於3月接受機械臂輔助微創手術，術後數小時後已能下床、翌日已出院，半個月後已能恢復輕量運動，目前已大致康復。

製3D影像 計算截骨位置 院方昨成立機械臂外科中心，引入脊椎手術及全膝關節置換術機械臂，亦提供其他領域的機械臂輔助手術，包括癌症手術、胰手術等。該院骨科顧問醫生張文康指患者於關節置換術前，只需將X光片上傳至系統，便可以制定個人化3D輔助影像，系統會精準計算截骨位置，減低出現截骨過多或偏離的情況，亦會因應患者韌帶的柔韌度，將人工關節位置作個人化調整，比單靠醫生觸感經驗更準確。