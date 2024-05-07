長期病漢確診猴痘 曾訪同志桑拿

【本報訊】一名有長期病患的61歲男病人確診猴痘，他上月曾在旺角的同志桑拿及在泰國有高風險接觸。衞生防護中心表示，初步調查未發現與本港早前的確診個案有流行病學關連。本港至今累計59宗猴痘確診個案。

上月遊泰 有高風險接觸 該名男病人上月27日開始出疹，上星期四（2日）到衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診，病人現時情況穩定，並正被安排入住瑪嘉烈醫院。根據病人提供的資料，他上月13日及20日到訪位於旺角彌敦道同志桑拿「Big Top HK Limited」，期間有高風險接觸。病人亦於上月25日至30日到訪泰國，並於當地有高風險接觸。

中心表示，初步調查顯示，暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連，正繼續就個案進行流行病學調查，並會將個案通報世界衞生組織。中心呼籲高風險目標群組人士接種猴痘疫苗。中心呼籲曾於相關日子到訪該處所的人士，以及懷疑曾與確診病人有高風險接觸的人士，盡快致電猴痘電話熱線。