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暴雨積水 長沙灣兩船下沉
救援船隻到場協助。（蘇偉明攝）
【本報訊】昨日上午10時許，海事處人員巡邏期間，在長沙灣副食品批發市場對開海面，發現有兩艘船隻沉沒，包括一艘約10米長的木船，人員隨即通報有關部門協助處理。消防船隻趕抵現場搜救，證實沉沒的船隻無人被困。人員經向船主了解，相信連日大雨，船隻因「無遮無掩」積聚大量雨水而沉沒。
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