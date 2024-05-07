又落8日雨 母親節帶遮

【本報訊】未來數天預料有8日都迎來驟雨，甚至雷暴。根據天文台最新預測，今日起將落足8天雨，意味下周日（12日）的母親節亦會在天雨中度過。

日前本港將軍澳、西貢一帶一度有特大暴雨，但天文台未有發出黑色暴雨警告，專家指，要顧及全香港情況，當日未觸發到天文台黑雨標準。

根據最新9天天氣的預測，今日部分時間有陽光，日間炎熱，氣溫最高達攝氏31℃，局部地區有驟雨。周三起一連三日（8至10日）大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫介乎攝氏23至28℃。

本周末至下周初（11至13日）大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光及炎熱，氣溫介乎攝氏24至31℃。下周二（14日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。

專家：日前暴雨未達黑雨標準 就日前西貢等部分地區遭遇的大暴雨，曾任天文台助理台長兼氣象學會發言人梁榮武表示，天文台有制訂相關氣候系統的標準，即在香港選定一批氣象站，若有大部分氣象站的雨量紀錄達到或者超過標準，就會改發相應的警告，惟當日僅將軍澳及西貢雨勢極大，可能未能觸發天文台的相應標準，因此未有改發黑雨警告。梁榮武在電台節目上指出，當前學界對全球持續暖化這一情況已經達成共識，若情況持續，日後暴雨或極端天氣的出現，只會愈來愈多。