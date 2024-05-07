發光蛋明起毋須預約 展期延至6‧8
【本報訊】康文署斥資5,000萬元首次與國際藝術團隊teamLab合作，在添馬公園附近展示200多個巨型七彩「發光蛋」等，活動免費開放予公眾及旅客。該署昨日表示，自3月25日開幕以來反應熱烈。
迄逾200萬人次參觀
整個活動已錄得超過200萬人次參觀，提早達到原先目標。為了讓更多市民及旅客參觀展覽，「teamLab: 光漣」和「藝術有理」展覽展期將由6月2日延長至6月8日。為方便更多市民參觀，展覽亦將由明日（8日）起取消原先展覽部分位置（即添馬公園草地部分）須預約的登記入場安排，參觀人士將可在開放時間內（即每晚6時30分至11時）直接前往參觀，毋須預先登記。
與國際藝術團隊「teamLab」合作的「光漣」展覽設逾200個3米及5米發光巨蛋（ovoid），從金鐘添馬公園草地一直延伸至維港海邊。巨蛋不能被推倒，象徵持續站立的生命，巨蛋更會隨着與觀眾互動而變色和發聲，並與另一藝術品的數十棵樹木互相呼應。
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