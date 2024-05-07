發光蛋明起毋須預約 展期延至6‧8

迄逾200萬人次參觀

整個活動已錄得超過200萬人次參觀，提早達到原先目標。為了讓更多市民及旅客參觀展覽，「teamLab: 光漣」和「藝術有理」展覽展期將由6月2日延長至6月8日。為方便更多市民參觀，展覽亦將由明日（8日）起取消原先展覽部分位置（即添馬公園草地部分）須預約的登記入場安排，參觀人士將可在開放時間內（即每晚6時30分至11時）直接前往參觀，毋須預先登記。