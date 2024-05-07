五一內地客訪港錄76.6萬人次 遜預期

【本報訊】一連5日內地五一長假（5月1日至5日）結束，本港期間共錄得約76.6萬內地旅客人次訪港，較原先預計的80萬，少3.4萬人次。平均每日內地旅客入境人次約15.3萬，較去年同期高22%。港府指整體內地旅客入境數字符合預期，為香港經濟帶來超過20億元的消費收益。

酒店整體入住率逾85% 內地旅客入境最高峰日子為5月2日，有約19.2萬人次訪港；平均最多內地旅客使用的入境口岸為高鐵西九龍管制站，其次為落馬洲支線管制站。

按酒店業界的初步統計資料，酒店整體入住率超過85%。而根據旅遊業監管局的登記資料，有約570個內地入境旅行團到港，涉及旅客人次約1.9萬，佔整體內地旅客人次約2.4%。

內地847萬人次出入境 另外，國家移民管理局亦公布數據，五一假期全國邊檢機關共有846.6萬人次中外人員出入境，較去年五一同期增長35.1%，單日出入境通關最高峰出現在上周五，達180.1萬人次。其中港澳台居民出入境佔近30%，達291.9萬人次，較去年同期增長20.8%。

除了港澳台居民出入境增加外，內地居民出入境476.8萬人次，亦較去年同期增長38%；外國人出入境77.9萬人次，較去年同期增長98.7%。文化和旅遊部亦測算，全國國內旅遊出遊合計2.95億人次，按年增長7.6%，較2019年同期增長28.2%。國內遊客出遊總花費1,668.9億元人民幣（約1,808億港元），按年增長12.7%，較2019年同期增長13.5%。

北京市文化和旅遊局另指，五一假期期間該市共接待1,696.6萬人次遊客，料旅遊收入約196.2億元人民幣（約217億港元），按年分別增長9.4%和10.2%，比2019年同期增長18.5%和23.1%，均創歷史同期新高。