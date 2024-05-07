旅發局：旅客消費模式轉變 追求回到疫前唔實際

【本報訊】本港自去年解除防疫措施，與世界重新通關後，迎來不少旅客。不過，與疫情前比較，無論來訪的旅客人數及模式均有所不同。旅發局總幹事程鼎一表示，疫後旅客消費模式改變，形容本港業界正經歷轉型陣痛期，是業界自我檢討的時機，探討如何吸引旅客。他又認為追求旅客數字回到疫情前水平不切實際，重要是說好香港故事，推廣香港。

經歷轉型陣痛期 程鼎一接受到傳媒訪問時指出，相信本港旅遊業可重新振作，但重振需時。他指疫情前高峰期有6,500萬人次訪港，包括每日有逾兩萬人次水貨客，以及經香港進入大灣區的旅客，形容是太多人來港，無論對本港市民或旅客來說都是太逼，故追求旅客數字重回疫情前的水平是不切實際。

他認為，如今要吸引旅客訪港，要有策略地「說好香港故事」，推廣香港，否則會容易失去焦點。旅發局五一當晚在尖東海旁舉行首次海上煙火匯演，本周六將舉行無人機表演。然而，相關活動卻被指對內地客吸引力不大，他認為表演只是方式之一，主要是配合傳統節慶，營造熱鬧氣氛。