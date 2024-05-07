前年監獄外擄女子上貨Van 最轟動

【本報訊】本港近年發生多宗當街強擄上車事件，多涉及金錢糾紛。最近一宗是去年10月，23歲女子疑代人交錢惹禍上身，在元朗遭強擄上私家車，6黑幫男女事後被捕。而最轟動的是2022年赤柱監獄外發生強擄女子上客貨車事件，4名涉案人士上周四在區院認罪，等候判刑。

同類案件多涉金錢糾紛 去年10月2日晚上約11時半，姓馮女子在福康街遭多名男女用手襲擊，並被強行推上一輛私家車，私家車往粉嶺方向逃去，有途人目睹報案求助。該私家車在上水雞嶺迴旋處被截獲，女事主獲救，車上5男一女（26至46歲）涉嫌非法禁錮被捕，6人懷疑均有同一黑幫背景。據悉，女事主結識其中一名涉案女子，代她將3.7萬元款項交予一名男子，事後有人聲稱「啲錢假嘅」，馮女之後相約涉案女子，途經福康街時遭毆打及強擄上車。

至於2022年12月17日上午10時許，37歲裝修工人劉國基指控女子金嘉裕騙他50萬元人民幣（約53萬港元），案發當日金搭小巴前往赤柱監獄探望男友，期間30歲裝修工人戴天浩及17歲侍應蘇蔚天叫金落車，在小巴站商討上述50萬元人民幣的事宜。各方未能達成協議。劉國基駕駛輕型貨車抵達，戴天浩及蘇蔚天，連同從輕型貨車落車的16歲職業訓練局課程女學生余頌恩，合力把金嘉裕拖上輕型貨車後座。

懲教助理張志基及謝偉康得悉事件，嘗試上前阻止，但被蘇蔚天打面部。金嘉裕大聲呼救，嘗試爬出窗外，但不成功。執法人員最終在黃竹坑道對開截停輕型貨車，並拘捕4名被告。4人最終在區院分別承認非法禁錮、普通襲擊及危駕罪，法庭押後至5月23日判刑，期間3人須還押，一人准保釋。