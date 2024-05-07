直擊擄走過程 熱褲女呼救聲中失蹤影

極力反抗

坐路邊煲煙中伏 兩匪拖上車凌辱 治安崩壞，尖沙咀兩男子在光天化日下當街擄走熱褲女上車。一名女子昨日中午獨坐於路邊吸煙，途中突然被兩名男子左右夾擊，企圖將她擄上一輛私家車，女事主驚慌失措，竭力掙扎呼救，但在雙煞挾持下徒勞無功，最後隨車失去蹤影，只遺下一隻鞋。執法部門在各幹道展開兜截，至晚上於馬鞍山恆安邨恆月樓路邊尋回涉案私家車及女事主。案發現場附近「天眼」及「車Cam」直擊女事主被擄走過程，相信連同接應司機在內至少涉及3名歹徒，案件暫列「非法禁錮」處理。

尖沙咀犯案 執法者兜截不果 昨日中午約12時，執法部門接獲多名市民報案，指在宜昌街近亞士厘道交界，目擊一名47歲女子被歹徒強行推上一輛黑色私家車，期間該名女子不斷高呼救命，面容驚恐，懷疑遭到綁架。執法部門隨即展開「捷進行動」，在各個主要幹道部署人手及車輛，設法兜截可疑汽車，惟未有任何發現。與此同時，部分人員趕抵事發現場，並且封鎖周圍一帶調查，其後在上址一間食肆對開路邊，尋獲一隻懷疑屬女事主的運動鞋，相信該處正是她被帶走的位置。

消息指，涉事女子案發時身穿白衫短褲，早已於現場徘徊一段時間，過程中表現得無所事事，懷疑她與人有約在先，故此在該處等待；另一方面，懷疑由歹徒所乘坐的私家車，有指在較早前已停泊在附近位置，不排除有人一早鎖定目標，並且伺機而動。歹徒成功帶走事主後，隨即驅車沿漢口道駛入海防道，然後左轉彌敦道往旺角方向逃去無蹤。

本報記者到場追蹤案情發展，並獲得一段由現場酒吧提供、攝下事發情況的「天眼」片段。該段影片長約一分鐘，見到女事主懷疑等候太久，索性坐在亞士厘道10至14號門外吸電子煙。當時街上路人不多，另有一名男子坐在她的旁邊不遠處，惟對方稍後亦起身離去，除了女事主外，畫面中的亞士厘道幾無人迹，只有車輛駛過。女事主施然閒坐超過半分鐘後，忽然有一名男子走近，對方大搖大擺走上行人路，一度在距離女事主數米開外停步，同時原地轉身，相信正是觀察附近環境。該男子疑判斷情況「安全」，於是繼續邁步走向女事主，並與從另一方向走來的同黨合作，一左一右抬起事主，再帶她走到路口轉角，經宜昌街消失於鏡頭外。

事主極力反抗 抬腿撐向房車 另一段車Cam影片，從另一個角度見到，涉事私家車停在宜昌街路口，初時有一名男子企在車旁，一度舉起右手似乎作出指示，而其中一名懷疑落手擄走女事主的歹徒，稍後從鏡頭左邊走向車輛，他探頭望向私家車右邊後座的車窗後，隨即轉身走出畫面外，並在相隔數秒後聯同同黨挾住女事主走回私家車。惟未待雙煞折返，初時站在私家車旁邊的男子已經沿宜昌街往漢口道方向離去，未知他是否與本案有關。女事主被歹徒合力推上車，過程中極力反抗，一度抬腿撐向私家車及高呼3次「救命」，以免歹徒得逞。

馬鞍山尋回涉案私家車女事主 不過，女事主弱質纖纖，難以對抗兩名大漢又推又抬，而路經的途人亦未有施以援手，女事主爭執約15秒後，最後仍被強行推上車輛後座，隨即被載走。影片亦就此告終。執法部門經初步調查後，將案件暫列「非法禁錮」跟進，至晚上於馬鞍山恆安邨恆月樓路邊尋回涉案私家車及女事主，她沒有受傷。與此同時，人員正追緝3名涉案人士歸案，其中兩人為出手擄走事主的男子，他們俱穿黑色衫褲，戴口罩和鴨舌帽犯案；另一人為駕駛接應車輛的司機，惟其特徵不明。

觀察環境 強推車內 左右夾擊 兩名歹徒將事主強行推上車帶走。 抬起帶走 路邊遺下事主的鞋。(陳嘉傑攝)