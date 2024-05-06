龍七公：乘黃金周旺勢 推動品牌盛事

內地五一黃金周，雖然本港連日大雨，但無阻遊客熱情，大批內地遊客到港，煙火表演如期而至，在豐富遊客旅遊體驗的同時，亦帶動周邊的商業活動，熱門遊客區市道暢旺，旺丁又旺財。

把握機遇 拉動經濟 繼個人遊城市增加西安和青島後，內地早前宣布，持商務簽注赴港人士在港逗留期限延長至14天，並可實現「全國通辦」，以及擴展人才簽注的適用範圍至北京和上海，預計將為本港帶來更多高增值過夜旅客。在中央眾多惠港政策下，本港旅遊業要把握機遇，在打造品牌盛事方面多下工夫宣傳香港形象，令盛事可持續發展，旅遊業才能長做長有。

黃金周假期首日，入境的內地旅客約18.1萬人次，比去年五一黃金周首日多約1.5萬人次。業界指整體酒店預訂率已達八、九成，價格普遍漲約三成，煙火表演附近的餐廳生意比平時增加兩至三成，說明以煙火作為噱頭吸引遊客，可帶來一定的經濟效益。不過，煙火表演始終規模較小，亦容易受到天氣影響而改期或取消，為遊客的行程帶來不確定性。我認為煙火表演要與本港推行的其他盛事串聯起來，因應遊客新的旅遊模式和消費模式，多管齊下做好各方面的配套設施，做好「盛事聯通」，令遊客感受到香港「盛事之都」的活力和魅力。

政府致力推動盛事經濟，單是上半年就有超過80項大型盛事舉行，涵蓋文化藝術、體育、經濟金融、貿易展覽等。過去4個多月，香港已舉辦了不少盛事，帶來不少人氣和財氣。年初舉辦的第17屆「亞洲金融論壇」，超過3,000名來自全球各地的金融和商界精英參與，這些商務旅客帶來的消費力不可小覷。而早前的美斯訪港，最近的五月天演唱會，亦帶動粉絲消費熱潮。上個月在香港大球場舉辦的「七欖」，訪港旅客門票銷售量佔總銷量的四成以上，保守估計為旅遊業帶來約4億元收入，充分彰顯品牌盛事對本港經濟的拉動作用。

我贊同政府發展盛事經濟這個方向，並認為要靠舉辦盛事吸引遊客，除了數量，亦要着重質量。政府今年預計有超過150項盛事，其中較知名的品牌盛事，例如渣馬、七欖等，都集中於年初，我認為要挑選出部分適合可持續、定期舉辦的品牌盛事，並且要全年每個月份較為均衡分布，政府和業界集中資源打造一系列獨特的旅遊體驗，增加品牌效應，才能令世界各地遊客紛至沓來。

此外，香港作為國際會展樞紐，我尤其倡議政府要更加主動爭取及舉辦更多大型國際會議和展覽，由此帶來的高消費商務旅客，可帶動住宿、餐飲、零售、娛樂等其他行業的經濟活動，令多個行業受益。當然，政府需要與不同持份者緊密合作，共同打造讓旅客及市民有良好體驗的品牌盛事，營造好玩、熱情好客的盛事氛圍，並透過周邊活動做到協同效應，令品牌盛事可持續發展。