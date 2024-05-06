笑看天下：只強調制華沒有意義

中國一直強調和平崛起，永不稱霸，然而，美國及西方一些國家嘅政客，就是愛用「中國威脅論」興風作浪，這方面，美國恍如吃辣椒放屁——帶刺激味！美國高官如財政部長耶倫、國務卿布林肯頻頻訪華，卻是「不誠無物」，一味說三道四，自然徒勞無功。反而外國高管、CEO紛紛來華，眼見中國如今不僅是製造大國、消費大國，更是創新大國，佢哋逐利而來，反而滿載而歸，不亦樂乎？

呢，美國軍方應對中國挑戰嘅一體化作戰司令部——印太司令部，新任司令帕帕羅海軍上將日前正式就任，佢延續制華方針，指中國力量提升及令人不安嘅行動，令全球面臨複雜的問題，美國軍方將與盟友保持合作，維護透明、合作、公平競爭、法治的國際秩序，對抗所有破壞和平的意圖。他引述菲律賓武裝部隊總參謀長布勞納指出，中國喺印太地區侵略性嘅擴張，已經不適合用「灰色地帶」戰術來形容。

事實係美國好做架樑嘅本質不變，眼見中國崛起，為保霸權，一味鼓吹「中國威脅論」，拉攏日本、南韓、菲律賓、澳洲圍堵中國。美國防長奧斯汀上周喺印太司令部總部出席美、日、澳、菲國防部長四方會議，以及美、日、澳國防部長三方會議，會上討論日本引入反擊能力、澳洲投資遠程打擊能力，確認美日澳三國將緊密合作，並宣布有意安排美國軍方、澳洲國防軍、日本自衞隊，於2027年首次舉行地區空中及導彈防禦實彈演習。

事實上，以巴衝突引發嘅美國大學反戰及撐巴人示威怒潮，已經搞到美國亂成一鍋粥，分分鐘重挫拜登政府嘅管治能力及選情，「安內才能攘外」，管不好國內民生經濟，只強調制華又有甚麼意義？