橫眉冷看：盲目跟風 當心中伏

直至本文執筆之日，香港恒生指數已連升9天，創多年來少見的長升市。兩、三個月前，市場近乎是一面倒悲觀，擔心恒指會跌進無底深潭，但轉眼間由低位的14,000多點彈升到18,000多點，期間氣勢如虹，升市猶如不必喘氣，現在不少人又180度轉變，說恒指很快會挑戰20,000點大關。

今年1月24日，本欄曾經提醒投資者切勿過分悲觀，文章的內容如何，單看標題便知，該文題為「愈是恐慌 愈是良機」。當時筆者認為恒指短期內快要見底，所憑的不是技術分析，更不是甚麼移動平均線。在下平素極少買賣股票，更沒興趣看甚麼技術圖表，但市場就是股民的心理反映，你單看人們的情緒起伏，一定程度上就能估計到大市的走向。

那段期間，港股接近觸底的迹象十分明顯，筆者所據者無他，就是聽到時任香港交易所行政總裁歐冠昇說，港股出現了「投降式拋售」，意思是投資者正紛紛死心離場。很多股民不知就裏，見到上述情況，就以為自己也該投降，進而在最低位將手上的股票賤價而沽，這便恰恰着了股場大鱷的道兒。

本欄經常說：「這年頭大部分人的決定，有大部分機會是錯的。」要知道，大鱷們就是要興風作浪，試圖從中取利，當股價已跌至低於合理市值時，他們仍不斷散播悲觀氣氛，目的是想騙你用麵粉的價錢，將麵包出售；相反，當股價升至遠超合理市值時，卻不斷添柴加火，讓你頭腦發熱，目的卻是哄你付出魚翅的價錢，去買入麵包。這種伎倆看得多了，你就會心領神會。近日港股的氣勢猶如脫韁野馬，像是只會升不會跌，這種現象肯定又是大戶們做出來的，散戶若盲目跟風，當心又會中伏。