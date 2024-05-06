強詞有理：馬斯克福地

有人說，馬斯克是最懂中國的外國企業家。這種說法並不誇張，他不僅懂中國，相對於絕大多數美國人尤其是政客，更是清醒、務實得多。最近特斯拉電動車在激烈競爭之下銷情欠佳，股票跌跌不休，馬斯克適時跑了一趟北京，主力推銷自動駕駛系統FSD，效果立竿見影，特斯拉股票即時強力反彈，可見中國才是其真正福地，特斯拉絕對離不開中國市場。

按照原定計劃，馬斯克本來是要訪問印度的，沒想到他突然改變行程，閃電訪問中國，推遲印度行程。對此，一向自尊心強烈的印度人難免有點酸溜溜的感覺，甚至有點羨慕嫉妒恨。其實不能怪馬斯克厚此薄彼，商人逐利天經地義，中國市場規模和潛力都遠勝印度，商人自然要分出輕重緩急。有人舉了個例子，當年中國排拒澳洲紅酒，澳洲人起初滿不在乎，以為可以將紅酒轉銷人口已超過中國的印度，結果事與願違，印度每年紅酒消費量只有240萬箱，根本無法與每年進口9,450萬箱紅酒的中國相提並論。這時澳洲政客才知道中國市場是不可替代的，於是不得不再度向中國伸出橄欖枝，想方設法改善兩國關係。

有麝自然香，中國經濟體量愈來愈龐大，對外國商人的吸引力自然愈來愈大。這些年蘋果公司積極進軍印度市場，被西方媒體炒作成「取代中國」，實際上蘋果在印度的營收一年充其量只有80多億美元，而在大中華地區一年營收高達700多億美元，兩者相差不是一點點而已。至於電動車市場，印度與中國的差距更是顯而易見，馬斯克如此精明，自然懂得選擇。

說到底，實力決定一切。近年中國愈來愈不怕美國經濟制裁和科技封鎖，正是基於本身的實力和底氣。美國推動脫鈎斷鏈也好，去風險也罷，都阻止不了中國繼續發展，也阻擋不了跨國企業繼續進軍中國市場。最近美國政客改變口徑，集中攻擊中國「產能過剩」，連經濟學家出身的財長耶倫也不斷重複如此荒謬的論調，可見老美理屈詞窮，再也想不到更好的攻擊藉口。

眼界決定境界，格局決定結局。對馬斯克等企業家而言，哪裏有利可圖就往哪裏去，管你甚麼脫鈎斷鏈、去風險、產能過剩。中國打開大門歡迎特斯拉、蘋果等美國品牌，反觀美國嚴禁華為、比亞迪等中國品牌，孰高孰低，難道還需要爭辯？