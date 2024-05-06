龍吟虎嘯：巴以之戰到最後階段

巴以之戰打到現在，已經進入了最後階段。按照以色列的安排，進攻加薩地帶最南端的拉法市，就能夠剷除哈馬斯5個戰鬥營中的最後4個，因此，進攻拉法市是以色列消滅哈馬斯的必須之舉。

哈馬斯在發動去年10月7日的大規模襲擊中，擄走了200多名以色列和外國人質，目的是在今後戰事不利的情況下，可以用人質交換「停火」。過去半年，哈馬斯和以色列通過交換人質，曾停了幾天火、實施人道救援等，但以色列從來不答應永久停火止戰，而是要把這場戰事打到底，消滅哈馬斯，並在這個過程中對巴勒斯坦人實施種族屠殺，殺不完的，就打散驅趕，好讓以色列建「大以色列國」。

現在，拉法市聚集着加薩地帶一半以上、百萬之眾的巴勒斯坦難民，是他們和哈馬斯「最後的庇護所」；進攻拉法市，以色列就能將消滅哈馬斯與屠殺巴勒斯坦人一起進行。

21世紀發生這樣殘暴的計劃，是難以想像的。兇殘如美國，雖然暗中贊成和支持這個計劃，但也不能不裝裝樣子阻止這件事發生。近日，美國國務卿布林肯第7次跑去斡旋，冀用人質換停火，以色列總理內塔尼亞胡很不給面子的告訴他：「我們有興趣達成協議，同時決心推翻哈馬斯。」以色列總理辦公室亦告訴傳媒，即使與哈馬斯達成交換人質協議，並不意味可以避免進攻拉法市。

在以色列的「堅定不移」面前，布林肯無計可施，只能假惺惺地說，如果沒有有效的計劃確保平民不受傷害，美方不能夠也不會支持以色列在拉法市進行的重大軍事行動。

其實，以色列根本不在乎對拉法市的軍事行動會否得到美國支持，自己完全能「搞掂」。更何況，以色列十分清楚，美國拜登政府的甚麼「確保平民不受傷害」、甚麼「停火和談」，全是瞎扯淡，全是講給國際社會聽的，山姆大叔打心眼兒裏支持以色列建「大以色列國」的罪惡計劃。