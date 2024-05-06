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5歲童嘔吐抽筋 家中昏迷送院清醒

男童由救護車送往東區醫院治理。（吳鎮興攝） 男童由救護車送往東區醫院治理。（吳鎮興攝）
男童由救護車送往東區醫院治理。（吳鎮興攝）
【本報訊】 昨日下午近1時，太古城道17號一大廈，一名5歲南亞裔男童於家中突然抽筋嘔吐並且昏迷，其母親發現報案求助。男童由救護車送往東區醫院治理，幸其後回復清醒，事發原因有待進一步調查。
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