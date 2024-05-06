燈位前瞌睡遇查 揭7旬司機酒駕

無論一般駕駛者或載客司機都必須遵守法規！一名七旬男司機，前晚疑因不勝酒力，將私家車停在交通燈位便呼呼大睡，有市民擔心其身體狀況，呼召相關部門人員到場協助，結果事主清夢被擾，更因涉嫌酒駕惹上官非。另外，執法部門近期針對違規的士及非法載客展開打擊行動，期間有7名的士司機因拒載等原因獲發傳票，另有3名「白牌車」司機被捕。

前日深夜11時許，一輛私家車駛至沙田小瀝源路與插桅杆街交界燈位前停下，司機伏於軚盤上懷疑昏迷，由途人發現報案求助。

消防員到場敲打車門，姓黃（71歲）司機始驚醒自行開門，惟人員發現他身有酒氣，遂替其進行酒精呼氣測試，測試結果證實超標，當場以涉嫌「酒後駕駛」將其拘捕，並帶署扣查。

打擊的士違規 票控7人 另外，4月26日至5月4日，港島區執法部門在中環及灣仔遊客區一帶打擊的士違規行動，重點打擊的士司機拒載等違法行為。行動中，人員喬裝乘客，發現7名的士司機分別涉嫌「拒載」、「沒有展示的士計程指示器」或「沒有展示的士司機證於證件架上」，遂向他們發出共14張交通傳票。

放蛇遏白牌車 拘3司機 而在五一長假期前後，港島區執法部門亦在區內進行代號「破繭」行動，打擊非法駕駛汽車作出租用途。行動中，人員喬裝乘客，透過網上平台分別租用一輛私家車在本地進行接載服務，以及租用兩輛私家車前往珠海，收費約2,200至2,600元。當司機接載喬裝人員開始行程後，人員隨即表露身份，並以涉嫌「駕駛汽車以作出租或取酬載客用途」及「沒有第三者保險而使用車輛」拘捕3名男司機（37至54歲）。該3名被捕人士已獲准保釋候查，須於5月下旬向執法部門報到。