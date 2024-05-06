要聞港聞

家貓爬露台花槽險墮樓

山林道有家貓走出露台花槽。（張開裕攝） 山林道有家貓走出露台花槽。（張開裕攝）
山林道有家貓走出露台花槽。（張開裕攝）
【本報訊】尖沙咀山林道33至35號一幢住宅大廈，昨晨8時許，上址有一名女住戶報案，指她飼養的貓咪懷疑爬出單位外的露台花槽。消防及愛護動物協會人員奉召到場，經一番努力後，成功將貓貓抱回單位內，貓隻並無受傷，及後已交回女飼主照顧。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc