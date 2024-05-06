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家貓爬露台花槽險墮樓
山林道有家貓走出露台花槽。（張開裕攝）
【本報訊】尖沙咀山林道33至35號一幢住宅大廈，昨晨8時許，上址有一名女住戶報案，指她飼養的貓咪懷疑爬出單位外的露台花槽。消防及愛護動物協會人員奉召到場，經一番努力後，成功將貓貓抱回單位內，貓隻並無受傷，及後已交回女飼主照顧。
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