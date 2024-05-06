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6米高樹塌 阻維園道交通
消防員用電鋸鋸開樹幹。
【本報訊】昨日凌晨2時許，銅鑼灣維園道近永興街交界有一棵約6米高、直徑約半米的大樹連根拔起塌下，攔住其中兩條行車線阻礙交通，由途經駕駛者報案。
消防員接報到場，用電鋸把阻路樹幹鋸斷成多截搬至路旁，並重開受阻道路。事件中沒有車輛受損或行人受傷。
倒塌大樹連根拔起。（李國健攝）
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