紅雨蹂躪泳灘 清水灣淪濁水灣

大量殘枝落葉漂浮 市民無懼照游 本港前日迎來今年首場紅雨，期間暴雨影響廣泛地區，將軍澳及西貢一帶更成為「重災區」，錄得超過400毫米雨量。大雨過後，向來水質清澈的清水灣二灘一片狼藉，渾濁的水面漂浮殘枝落葉，由於部分沙泥被大雨沖走，泳灘多處留下多個巨坑，工人忙於清理雜物。雖然康文署已經在泳灘懸掛紅旗，但是仍然有泳客堅持落水，他們見到滿目瘡痍的景象，亦不禁驚呼：「以往都無今次咁勁！」

今次暴雨威力驚人，其中災情最嚴重的將軍澳及西貢區，區內水浸處處及錄得多宗山泥傾瀉報告，而清水灣第二泳灘及橋咀洲廈門灣泳灘亦有部分沙灘被暴雨沖塌，有冒雨游水的市民上水時狼狽不堪，需要手足並用抵擋洪水沖擊，勉強扶住欄杆才能返回安全位置。

泳客手足並用擋洪水 昨日雨過未天青，工作人員已從速展開清理工作，石塊、樹葉等雜物散落在清水灣二灘附近巴士總站的路面，至於泳灘的「災情」更加嚴重，二號救生員瞭望台對開有多個巨型凹坑，坑內夾雜大石及垃圾，人員要以膠帶臨時圍封「災區」。

巨坑大殺風景，但泳灘上仍有不少市民鋪下沙灘席及架設帳篷，繼續享受游泳樂。其中一名在清水灣二灘游泳近40年的男泳客表示，此處屬水質較清澈的泳灘，儘管暴雨破壞環境，他仍然喜歡在此暢泳。不過，他亦坦言今次暴雨帶來的影響較往常嚴重，大量石頭被沖落泳灘，情況前所未見。

多個泳灘水質「極差」 根據環境保護署的「泳灘水質預報系統」，康文署在昨日公布，離島區的銀礦灣泳灘及貝澳泳灘；西貢區的清水灣第二灣泳灘；及屯門區的蝴蝶灣泳灘的「泳灘水質預測指數」均為4，屬於「極差」水平。該處泳灘現已懸掛紅旗，為保障健康，市民應該避免下水。

此外，由於大浪關係，港島南區的赤柱正灘泳灘、石澳泳灘及大浪灣泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，市民勿在該處游泳。港九拯溺員工會亦作出呼籲，提醒前往沙灘的市民注意安全。