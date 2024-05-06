雙疫肆虐 15醫學組織聯合谷針
【本報訊】本港流感及新冠病毒持續活躍，據當局最新監測數據顯示，社區的流感確診率持續上升。多個醫學組織發表聯合聲明，指近日本港流感及新冠病毒持續肆虐，呼籲高危群組盡快接種疫苗，預防感染併發重症和入院風險，減低死亡率或後遺症機會。
急性壞死性腦炎可奪命
香港兒科醫學會、婦產科學會、老人科醫學會等15個組織發表聯合聲明，指本港及澳門持續面對流感及新冠病毒肆虐的威脅，嬰幼兒、幼童、孕婦、長者和長期病患者等高危人士首當其衝。聲明指，高危群組感染流感後，重症、住院甚至死亡風險較高，其中「急性壞死性腦炎」是一種嚴重神經系統疾病，由病毒入侵中樞神經系統，並引發隨後的炎症反應所引致，病徵包括全身抽筋，患者意識和神志瞬間轉差，快速導致昏迷和死亡等；即使僥倖康復，但隨後可有廣泛的多器官損害和終生神經功能缺損，需要長時間醫治和復康治療。
聲明又指，學校內社交接觸多，容易將呼吸道病毒傳播，學童亦會將病毒帶回家居，感染家中高危人士；而科學數據證明，接種新冠及流感疫苗後出現嚴重不良反應是相當罕見，呼籲家長和照顧者，盡快安排子女及家人接種。
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