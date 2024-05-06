雙疫肆虐 15醫學組織聯合谷針

急性壞死性腦炎可奪命

香港兒科醫學會、婦產科學會、老人科醫學會等15個組織發表聯合聲明，指本港及澳門持續面對流感及新冠病毒肆虐的威脅，嬰幼兒、幼童、孕婦、長者和長期病患者等高危人士首當其衝。聲明指，高危群組感染流感後，重症、住院甚至死亡風險較高，其中「急性壞死性腦炎」是一種嚴重神經系統疾病，由病毒入侵中樞神經系統，並引發隨後的炎症反應所引致，病徵包括全身抽筋，患者意識和神志瞬間轉差，快速導致昏迷和死亡等；即使僥倖康復，但隨後可有廣泛的多器官損害和終生神經功能缺損，需要長時間醫治和復康治療。