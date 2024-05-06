AI技術重塑 先人音容宛在

【本報訊】與親人天人相隔可謂病人家屬最痛，有義工以AI技術，協助兩組家屬重現逝世至親的模樣及聲線，其中一個病童於7個月大時急病離世，團隊透過技術模擬其長大後形態，為其家人製作一段成長畫面，其哥哥更可於元宇宙虛擬家中與亡弟互動。

家屬可於元宇宙互動 病童溢禮於2020年時因免疫力問題急病離世，年僅7個月大，事隔4年，其哥哥溢駿仍然很掛念亡弟，希望可以再與弟弟見面。有義工團隊向溢禮母親了解後，取得溢禮嬰兒時期的相片及影片素材，塑造出其長大後在剛剛學行走階段的影像，甚至製作出在元宇宙虛擬家中的溫馨場景，令哥哥溢駿可以與弟弟進行互動，家人亦可在虛擬世界之中見到溢禮成長。

團隊亦以技術協助另一組家庭與逝世母親見面，收集素材過程已需約4個月時間，當中經歷重重困難，包括家屬交出的材料不合適，要再去找回破舊手機取得零碎素材。團隊憶述聲音重組過程，要製作成大約3分鐘的說話句子，但逝者聲音素材嚴重不足，只可以從舊手機及通訊軟件中收集到例如「好啊」、「得啊」等簡單短句子，是過程中最困難之處；另外逝者說話帶有鄉音，在聲音處理上亦要作出更多人性化考慮，來回修改及優化整個成品約耗時兩個月。親人對於再次聽到亡母聲音，非常感動，女兒茵茵及晶晶十分感謝可以再有機會，聽到母親說話。