非吸煙者罹患肺癌趨升 及早檢查

【本報訊】肺癌為本港最常見癌症，患者早期的病徵不明顯，逾半數個案確診時已屆第4期，吸煙人士患癌的風險更高25倍，進行早期篩查顯得尤其重要，惟現時本港對於無症狀的較高風險人士未有相關具體準則及建議。近年非吸煙者確診肺癌有上升趨勢，醫生建議家族史上有患肺癌人士亦應盡早進行檢查，一旦發現確診及早就醫。

肩痛求醫 揭第4期 亞洲國家一般會建議重度吸煙人士，即使沒有症狀亦在50至55歲開始每年或每兩年接受低射量電腦掃描的肺癌篩查。港怡醫院肺癌治療中心聯席總監溫志堅指出，2014至2017年肺癌患者的5年相對存活率以確診期數區分，第一期患者的整體存活率為72.4%，第二期至第4期的相關存活率分別為45.5%、24.6%及7.8%。

他續說，隨癌症基因檢測技術的發展，病人現時可接受個人化的治療方案，即使是末期病人存活率亦比以前高，主要可分為根治性和紓緩性兩大方向，根治性包括手術、系統性治療及放射治療，而紓緩性則包括用於診斷目的或急性症狀的手術等。

現年60歲的吳先生無煙無酒，曾患甲狀腺癌並接受放射治療，他於2022年底時因肩膀痛求醫，醫生診斷為病理骨折後再進行電腦掃描，結果發現右肺葉上有腫瘤，化驗結果為第4期肺腺癌，並已擴散至胸膜及骨頭。他接受為期兩周的放射治療，以及骨科介入治療左臂骨折，其後開始接受標靶治療，每日用藥至今一年多，進展良好，只出現手腳麻痹及血脂升高等輕微副作用，現時生活及工作如常，只需定期覆診。