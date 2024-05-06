東呼即應：勞累過度常吹冷氣 都市人增面癱危機

東呼即應教紓症狀 滴藥水防眼乾 都市人生活壓力大，免疫系統易失調，生活環境又存在各種病毒，容易引發面癱。《東呼即應》找來專家拆解面癱成因及治療，有中醫指勞累過度、常吹冷氣，人體經絡受阻會增加面癱風險，可利用針灸、推拿、服用中藥祛風通經絡紓緩；有家庭醫生則提醒，一旦面癱切記要滴眼藥水，避免眼睛不能閉合而變乾，睡覺時亦要使用眼罩，保護眼角膜。

家庭醫生關嘉美指，面癱為臉部第7條神經線癱瘓，通常影響一邊臉，發病的一邊臉部不能皺眉、眼睛不能合起及流出淚水、嘴巴不能活動，亦不會分泌口水。不少市民會將面癱與中風混淆；她表示，中風通常影響手腳，不會影響眼睛。

病因方面，關嘉美指面癱原因往往不明，目前已知與很多病毒有關，例如新冠病毒、流感病毒、疱疹病毒、俗稱「生蛇」的帶狀疱疹病毒等，若接種相關疫苗避免病毒感染，可減低患病機會；另外，面癱與某些免疫系統失調疾病有關，例如糖尿病患者較容易發病，缺乏休息、喝飲、吸煙等亦會提高患病機會。

睡覺應戴眼罩護角膜 至於治療方法，關嘉美表示患者眼睛不能閉起，需要保護眼角膜，因此需要滴眼藥水避免眼睛變乾，睡覺時亦要使用眼罩保護眼睛；另外，需要使用類固醇避免臉部神經線腫脹，亦要進行物理治療協助臉部肌肉運動，避免癱瘓的肌肉萎縮。

中醫師蔡梓銘則指，從中醫角度，面癱患者往往因勞累過度，加上有一邊臉部出汗，或受風寒令某一側經絡受阻礙、流通不暢通，於是引發身體臉部一側出現特殊情況，臉部出現口眼歪斜的狀況。他表示，部分壞習慣亦會容易引致面癱，例如在熱天時長期吹冷氣，正對風口位置吹風，吹得太多容易令身體某些位置特別受寒、受涼，慢慢令肌肉、筋腱甚至經絡出現風寒入侵，導致經絡受到阻塞。

中醫治療面癱的方法廣泛，蔡梓銘指，基於熱脹冷縮的基本原則，可利用中藥或針灸、推拿手法，最常見則利用祛風通經絡的中藥，亦建議適當時候多接觸陽光，透過曬太陽出汗，讓身體內在不流通的地方，可有流通舒展的機會。

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