醫健：藥到病除：兒童發燒知多點

兒童發燒是不少家長最擔心的病徵。而發燒的溫度取決於兒童的年紀及探熱的方法，一般來說攝氏38度或以上即為發燒。其實除了傷風感冒外，水痘、手足口病、哮喘甚至注射疫苗都可能引致發燒。坊間有傳聞指兒童發燒會「燒壞腦」，但提高體溫是身體增加新陳代謝及對付致病原的方法，故毋須過分擔心。但如果病童未滿3個月大、發燒至攝氏40度、持續高燒不退、出疹、出現腦癇、脫水或精神食欲轉差，便須立即求醫。

並非所有發燒的兒童都需要藥物治療：感冒低燒及精神充足的兒童可以自行痊愈。但如果病童因發燒感到不適，則可以使用退燒藥。市面上常見的兒童發燒藥分為兩種：撲熱息痛及消炎止痛藥。

撲熱息痛為止痛退燒藥，一般用於低燒的人士身上，設有藥丸、藥水、咀嚼片及肛門塞劑等配方，配合不同年齡兒童需要。副作用較少，肝功能不佳或蠶豆症患者需慎用。而消炎止痛藥（如布洛芬和雙氯芬酸鈉）可以為患者止痛消炎退燒，常用於高燒或因炎症發燒的患者，設有藥丸、藥水及肛門塞劑等配方。口服消炎止痛藥需避免空腹服用而腸胃不適者亦需要留意。

與成人不同，兒童藥物劑量需按患者體重及年齡等不同因素計算，切勿直接服用成人劑量。不論病情輕重，家長應避免自行購買任何成藥予子女，以免病童服藥過量產生危險。如有疑問，可以向你的醫生和藥劑師查詢。

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