港匯持續偏強 削旅客消費欲

【本報訊】香港經濟復甦步伐緩慢，有財金官員指香港經濟保持增長勢頭，但外圍環境複雜多變，存在許多不確定性，例如美國聯邦儲備局上周維持利率不變，加上近月美國通脹放緩的進程停滯，市場對美國今年減息的預期較年初時明顯降溫，而息口較長時間維持在高水平，對環球經濟復甦、本港出口、本地投資意欲和資產市場表現都會帶來影響。

財金官員昨在網誌指出，今年首季本港生產總值按年實質增長2.7%，是連續5個季度增長，經季節性調整後按季增長速度亦加速至2.3%，又指資產市場氣氛亦見改善，港股已連升9個交易日，恒生指數累計升幅近14%，平均每日成交金額超過1,280億元。樓市在撤銷「辣招」後，成交轉趨活躍，樓價亦見回穩。

經濟增長的動力，其中主要部分來自訪港旅遊。該官員指訪港旅客數目進一步上升，服務輸出繼續錄得顯著增幅。今年5‧1假期首3日入境旅客接近65萬人次，較去年同期增加25%，而外部需求較預期理想，亦支持整體貨物出口在今年頭幾個月有所改善。該官員續稱，港匯持續偏強亦影響外地旅客來港消費的意欲，加上本地市民和訪港旅客消費模式的改變，為本地零售、餐飲等消費行業帶來實存的挑戰。

籲開發新產品 創造需求 面對大勢變化，該官員強調除了聚焦創造消費時點與場景，包括大力推動盛事經濟，在消費市場新舊模式迭代更替的階段中，企業把握好「新產品開發」和「新模式營運」關鍵，令業務取得突破同樣重要，而新產品不但回應消費者不斷轉變的需要，亦有助創造新需求；新模式營運讓企業運用更多以數據為基礎的管理方案，助力企業降低成本，提質增效。