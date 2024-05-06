牙醫註冊修例審議 開快車惹委員質疑

擬不足半月共舉行12小時會議 暫跳過公聽階段 立法會正審議多項重要法案，當中包括《2024年牙醫註冊（修訂）條例草案》。但該法案委員會近日突開「快車」，更計劃在不足半個月舉行12小時的會議，並跳過公聽會階段，先進入逐條審議，做法引來多名委員不解，認為安排太趕，甚至擔心安排會讓人感覺「有啲做戲」。該法案委員會主席張宇人解釋，指在安排好時間和人後便可以舉行會議，「無話要長定要快」，又指進入逐條審議階段「不等於返唔到轉頭」。

相關的法案委員會在上月24日召開首次會議後，便開始密集式加會。從立法會網頁可見，該委員會在本月2日連續舉行兩節合共約4小時的會議，並安排在本月6日及11日再度舉行兩節會議，合共約4小時的會議，即該委員會在不足半個月共舉行約12小時的會議，相較《2023年護士註冊（修訂）條例草案》由今年1月底成立至今只舉行4次共8小時會議，連同即將在本月中召開會議，亦僅為10小時。

牙醫註冊修例法案委員會將於本月11日舉行公聽會，惟委員會現已進入逐條審議階段，與以往先舉行公聽會後進入逐條審議的情況不同。醫療衞生界議員林哲玄認為現時會議太密集，「密到大家要好趕」，在這種情況下政府亦未能及時回應議員提問，由於條文內容具關連性，若政府未能及時回應提問，委員或需要多次在會上就相關內容表達同一意見，結果影響討論。他又指在進入逐條審議後才開始公聽會後，或令委員會日後需要走「回頭路」，重新討論公聽會提出的意見。但他強調會議時間密不等於倉卒，認為自己表達意見的時間充分。

另一名議員陳凱欣指雖然未能加入該法案委員會，但亦有列席法案委員會會議，感覺會議「去得好快」，明白牙醫供應短缺，法例確有其需要，但相信無需要「太急趕」，牙醫短缺的問題已經持續多年，認為委員會目前不少問題都未得到討論，如牙醫流失問題等。

憂安排予人感覺「做戲」 多名委員亦私下表示，沒有收到政府「要求」加快通過，不清楚主席安排的用意為何，認為審議過程比較急趕。有委員又指由於已進入逐條審議階段後，經討論的條文通常不會重複討論，擔心公聽會讓人感覺「有啲做戲」，促主席有必要容許重新討論涉及的條文。

身兼委員的陳恒鑌指現時安排令工作比較忙，且目前手上仍有《2023年電子執行交通法例（雜項修訂）條例草案》委員會，若該法案委員會在本月14日未能完成審議而需加開會的話，他可能會考慮退出牙醫註冊修例委員會。

逐條審議「不等於冇彎轉」 針對相關意見，張宇人指在安排好時間和人後便可以舉行會議，「無話要長定要快」，認為不能以其他草案的開會時間作對比，加上審計署報告指出牙科醫生人手嚴重不足，相信有必要盡快處理，反問「我哋係咪要慢慢去過？」 他續稱，草案文本約300多頁，法案委員會在本月2日已開始進入逐條審議階段，會議討論超過兩小時，但只討論到30多頁。他又認為公聽會不一定有新意見，而且議員亦不一定不掌握情況，需要依靠公聽會，加上進入逐條審議階段「不等於返唔到轉頭」，即使有議員希望就公聽會內容再次討論，亦沒有問題。記者林彥汛