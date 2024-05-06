非遺藝術家教吹糖 與基層同樂

【本報訊】吹糖技藝有逾600年歷史，現已列入香港非物質文化遺產。經過吹糖藝術家妙手吹、捏、拉、剪，燙手的糖料轉眼化成各式動物，造型維肖維妙。吹糖藝術家杜煥由長洲來到香港社區組織協會位於深水埗的吹糖體驗工作坊，向十多名參加者示範和教授這種傳統民間手工藝。

參加者均來自基層的弱勢社群，首次近距離接觸非物質文化遺產，除了觀摩杜師傅大顯身手，更有機會親自動手製作。杜師傅先把糖料捏成管狀，管的一邊讓參加者吹氣，另一邊糖料開始脹大，杜師傅趁機示範捏成不同造型，參加者從中學習吹糖的各種技巧。

社協社區組織幹事阮淑茵表示，基層平常生活過得不愉快或正經歷低潮，現時生活狀況也未必很好，希望藉此活動帶給他們快樂，及增進他們對非遺的認識。杜師傅憶述，自己也曾是弱勢社群，小時候全家移居香港，初來港時住進劏房，家中經濟欠佳，物質匱乏。有些人或者從沒見過吹糖，甚至是七八十歲的婆婆，當看到製作吹糖時像變回一個小孩。過程中看到他們開心，如今能夠幫助他人，也感自得其樂。

吹糖體驗工作坊是康樂及文化事務署轄下非物質文化遺產辦事處非遺資助計劃的其中一個獲資助項目，資助計劃的主要目的是提升公眾對非遺項目的認識和了解，同時支持傳承工作。截至去年底，計劃下獲資助項目共124個，類型涵蓋研究出版、公眾節目及教育推廣活動、傳承培訓課程、節誕祭醮等。

當局冀多元化推廣 康文署非物質文化遺產辦事處二級助理館長王康瑜指出，香港非遺清單現有480個項目，該署希望透過非遺資助計劃，利用多元化的活動和模式，向社會上各階層人士推廣非遺，如殘疾人士、學生、少數族裔等。