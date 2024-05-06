包山嘉年華 即場報名試爬

【本報訊】連日風雨後，天色昨日好轉，長洲「包山嘉年華」能夠如期舉行，吸引部分市民體驗爬包山。有參與者指每年都會與家人來參與，培養傳統文化意識；亦有澳門旅客專程與外國朋友參與，期望能宣揚中華傳統。

包山嘉年華活動之一的「攀爬嘉年華」昨午起在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行，身高一米或以上人士可以即場報名，體驗攀爬14米高的包山架，活動吸引一家大小參與。包山架上不分老幼，人人力爭向上爬。不過，有小童攀爬期間疑畏高而落淚，需要協助，亦有年輕人一躍而上「登頂」。

市民鍾先生與就讀中一的兒子參與，他表示，過去每年均會前來，唯獨去年下大雨取消，相隔一年再能試爬包山，望能培養兒子認識及感受中華傳統文化。鍾同學則說一年沒爬包山有感生疏。他教路要登包山頂最重要是找包山架上的「落腳點」，以便向上攀爬。來自澳門的駱小姐則與英國朋友來試爬包山架，她期望能宣揚中華傳統及意義，令朋友們感受不一樣的中華文化。

風雨吹冧棚架 料兩日內完成重建 至於附近的3個包山棚架日前遭強風吹倒，太平清醮值理會昨預計一兩日內重建好，昨早8時亦多安排10至20個工人拆除棚架，並重新搭棚。長洲太平清醮值理會主席翁志明表示，重建包山棚架進展良好，料能在周五掛上平安包。棚架主要因強風吹襲而倒塌，他形容為「百年不遇」，會要求再加固棚架，期望下周三能順行舉行太平清醮。