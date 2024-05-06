長假首4日 民眾蜂擁出行 深圳錄267萬人次過境

【本報綜合報道】昨日是五一小長假的最後一天，大批民眾近兩日紛紛踏上返程路上。廣東深圳邊檢總站公布，五一假期前4天累計查驗出入境旅客267.5萬人次，其中港澳居民127萬人次，內地居民134萬人次。深港口岸指周日是內地居民集中入境內地和香港居民集中返港的客流高峰，相關部門呼籲民眾需要密切注意深圳強降雨和強對流天氣。

深圳皇崗、福田、羅湖、深圳灣、蓮塘等主要陸地口岸，在周日上午10時至中午12時出現入境內地的客流高峰；晚上8時至10時則迎來返港客流高峰。因應港方有關安排，周日晚上得港鐵東鐵綫從金鐘站開往羅湖站方向的尾班車，延至深夜11時32分開出，較平常延遲30分鐘左右。當局另預計周日深夜11時至翌日凌晨1時，皇崗、羅湖、深圳灣口岸則會迎來集中入境內地時段。

深圳邊檢籲注意天氣 深圳邊檢總站強調，邊檢機關將調配充足警力，開足查驗通道，科學設置通道比例，有序引導排隊候檢，確保旅客安全順暢通關。另深圳近期持續暴雨，出入境民眾需注意天氣變化、路況資訊及所乘地鐵、航班動態及調整情況，安排好個人行程，合理選擇通行口岸及通關時段，預留充足時間辦理出入境邊防檢查手續。