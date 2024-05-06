五一訪港客 料「進貢」20億

楊潤雄指，截至上周六（4日）早上有大約560個訪港旅行團訪港，但旅行團只佔整體旅客人數約4%，部分商戶反映生意有增長，但亦有商戶認為生意不似預期。楊相信，這與旅遊模式改變有關，不少旅客喜歡體驗香港社區文化和深度遊，他們散落到本港不同地區，令商戶未必感受到生意有明顯增加。他稱當局未來會加強發展本港深度遊，例如從西貢坐船出海遊覽外島等。

五一當晚在尖東海旁發放的煙火匯演，楊表示留意到有旅客批評與預期有落差。他解釋迎風觀賞角度或會較多煙，效果不似預期，相信市民明白煙火與煙花的分別。雖然煙火及無人機表演的目標客群針對旅客，仍希望同時配合本港的活動，設計不同主題及加入新意，令港人同樣可感受到社會歡樂氣氛。當局會聽取意見，與旅發局合作，宣傳上亦會向旅客解釋，做好期望管理。