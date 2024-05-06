西安青島客諗行程 日匯跌「就近」遊東瀛

月7500個人遊來港唔顯眼 學者：內憂外患 內地旅客趁五一長假期來港旅遊之際，文化體育及旅遊局局長楊潤雄透露，西安和青島成為港澳「個人遊」城市下，兩個城市每日至少有100至150名旅客來港。粗略計算之下，每月僅約7,500名兩地居民個人遊來港，只佔3月內地旅客人次的0.3%。經濟學者指兩地距離日本較近，航班較密，以及日圓匯價下跌因素等，香港處於不利位置，形容是「內憂外患」。旅遊業界則指兩地個人遊計劃剛開始，人數之少是「可以理解」，認為長遠仍需增加更多個人遊城市。

內地在自本年3月6日起，開放西安和青島居民來港個人遊。楊潤雄昨日在電台節目上表示截至4月底，平均每日有100名青島人、150名西安人來港，形容人數正穩步上升。當局亦正與當地部門商討大灣區旅遊「一程多站」的合作，例如擴大郵輪旅遊，路線由青島到香港，途中加入廈門、上海等，帶動多個城市的旅遊熱點。不過，本報記者粗略計算，每月僅約7,500名兩地居民以個人遊方式來港，相對於3月內地旅客訪港的逾246萬人次，只佔0.3%。

旅遊成本貴欠特色 港捱打 中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，西安和青島兩地距離日本及南韓不比香港遠，往返兩國的航班數量亦十分充足，舉例西安及青島每周各自有3對航班往返東京成田，青島往返大阪更多達每日一班機。與此同時日圓匯價低迷，令內地旅客到日本旅遊的成本便宜。反觀來香港旅遊的成本，例如飲食、酒店住宿的成本均較貴，亦欠缺獨特的旅遊特色，兩地居民或寧願在內地其他城市旅遊而非來港，形容本港的情況是「內憂外患」。

航班疏高鐵無直達 需改善 香港旅遊促進會總幹事崔定邦則指，西安及青島屬於較遠距離的城市，旅客主要乘搭飛機來港，但至今往返本港至該兩地的航班較疏，而高鐵亦沒有直接班次，因此限制來港的旅客量。崔又指，個人遊開放計劃至今僅兩個月，較少旅客的情況可以理解。崔指出，要推動更多航班往返，港府及業界需多推動港人到該兩個城市，造就「雙向旅遊」，令更多人乘搭相關航班，航空公司才更願意加開班次，長遠亦要擴大個人遊城市，舉例哈爾濱等。

另外，楊潤雄認為不同文化、體育或旅遊盛事均能吸引不同遊客來港消費，形容效果很好，能令旅客多留數天，有利其他行業。不過，近期3大盛事出現混亂，例如「美斯之亂」等。楊指出未來協助相關項目時會更小心處理，了解清楚具體安排，強調會吸取經驗。他又指，現正跟啟德體育園管理公司商討場地定價及推廣策略等，預計將會有表演項目及活動，能成功接洽，更鼓勵本地體育總會，爭取國際賽事來港比賽，例如一些外國大型聯賽，或內地的聯賽等，同時帶動地區經濟活動。