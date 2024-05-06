連番犯錯 久未做好網絡保安統籌埋禍

【本報訊】隨着政府部門資料外洩的事件愈來愈多，資科辦要求部門全面檢視現有資訊保安措施，同時提醒其轄下所有系統和用戶必須嚴格遵守政府資訊保安規例、政策及指引處理敏感及個人資料，不可儲存於公有雲平台上。有業界人士認為使用政府內部的雲端伺服器可以有更高的安全性，又指近期多次錯誤屬於沒有必要，因如政府一早做好統籌，相信這些事情根本不會發生。